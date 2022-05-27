Молодой магаданец пойдет под суд за убийство старшего брата в пылу пьяной драки

По данным следствия, трагедия произошла 13 марта текущего года во время застолья в квартире дома на Набережной реки Магаданки. В какой-то момент между братьями началась серьезная ссора, которая стремительно переросла в драку. В порыве ярости молодой человек схватился за нож и несколько раз воткнул его в шею родственника. От полученных ран мужчина скончался на месте.