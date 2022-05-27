Молодой магаданец пойдет под суд за убийство старшего брата в пылу пьяной драки

В Магаданской области правоохранители закончили расследовать дело об убийстве 33-летнего местного жителя. На скамье подсудимых оказался его 19-летний младший брат. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК.
По данным следствия, трагедия произошла 13 марта текущего года во время застолья в квартире дома на Набережной реки Магаданки. В какой-то момент между братьями началась серьезная ссора, которая стремительно переросла в драку. В порыве ярости молодой человек схватился за нож и несколько раз воткнул его в шею родственника. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Против юноши было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Молодой человек полностью сознался в содеянном и признал свою вину.
К настоящему моменту расследование завершено. В ближайшее время правоохранители передадут все материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. За это магаданцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Тем временем в Ставропольском крае осудили жительницу Георгиевска. Женщину признали виновной в убийстве и расчленении своей знакомой. За это женщина отправлена в колонию на 15 лет, сообщал телеканал «360».