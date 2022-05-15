Молодой железнодорожник погиб при наезде тепловоза в Новосибирской области

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Тепловоз сбил трех человек, которые проводили работы по демонтажу и укладке железнодорожного полотна в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте.
Трагедия случилась на 3075-м км пикета седьмого перегона Труновское — Кожурла в Убинском районе. В результате 19-летний железнодорожник получил тяжелые травмы и скончался на месте, еще одного пострадавшего доставили в больницу, третий — отказался от медицинской помощи.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В настоящий момент стражи порядка работают на месте ЧП и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее девушка погибла при столкновении поезда с каршеринговым автомобилем в подмосковной Ивантеевке, передавало РИАМО.