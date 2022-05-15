Молодой железнодорожник погиб при наезде тепловоза в Новосибирской области

Трагедия случилась на 3075-м км пикета седьмого перегона Труновское — Кожурла в Убинском районе. В результате 19-летний железнодорожник получил тяжелые травмы и скончался на месте, еще одного пострадавшего доставили в больницу, третий — отказался от медицинской помощи.