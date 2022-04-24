Молодого хоккеиста ударили ножом в центре Москвы и оставили умирать

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Хоккеиста Романа Дидура ударили ножом в грудь и бросили умирать. Инцидент произошел ночью в центре Москвы.
По информации Telegram-канала 112, 22-летний спортсмен вышел на улицу после конфликта в кафе. Внезапно оппонент нанес ему удар ножом и скрылся. Дидур скончался от кровопотери до прибытия врачей скорой помощи.
Спустя несколько часов подозреваемого задержали правоохранители, им оказался 37-летний бизнесмен. Он прятался в съемной квартире неподалеку от места преступления. Сейчас мужчину допрашивают следователи.
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