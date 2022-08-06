Молодая жена раскрыла давнюю тайну Диброва

Молодая супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полина показала видеозапись с мужем без футболки. Личными съемками девушка поделилась с подписчиками в соцсетях, сообщает издание BLITZ+.
Полина Диброва рассказала о своем отдыхе в семейном кругу, с детьми и недавно перенесшим инсульт мужем. Семья отправилась в плавание на яхте. Телеведущий с супругой принимали солнечные ванны и много плавали.
Лица шоумена на видео не показалось, но можно было отчетливо распознать голос Диброва. Супруга сняла телеведущего, когда тот загорал. На кадрах видно большую татуировку на его спине. Полина Диброва, видимо, случайно раскрыла тайну возлюбленного, сняв рисунок.