Молодая жена Петросяна рассказала об оскорблениях и желании «раствориться»

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как сталкивалась с оскорблениями и травлей от незнакомых людей, а также объяснила, почему сейчас подобное поведение часто встречается, передает StarHit.
Напомним, юморист Евгений Петросян более 30 лет был женат на коллеге по сцене Елене Степаненко. Вскоре после развода он женился на молодой Татьяне Брухуновой. Возлюбленных не смутила 43-летняя разница в возрасте. Вскоре у пары появился ребенок.
После того, как общественность узнала о новой молодой избраннице мэтра российского юмора, началась настоящая травля Брухуновой. Многие поклонники считали, что именно она стала виновницей разрыва Петросяна и Степаненко, хотя об этом никто из сторон ни разу не говорил. Один эпизод этой травли хорошо запомнился Татьяне.
«Стояла в очереди в магазине «Аленка» на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось выйти», — поделилась она.
Сейчас личная жизнь Евгения Петросяна и его супруги уже не так интересна широким массам, поэтому у Брухуновой было время подумать, почему люди так часто пишут гадости тем, кого даже не знают. Она пришла к выводу, что в век цифровых технологий многие просто забыли, что такое «получать в морду» за свои слова.
«Мы живем в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого, чаще всего незнакомого. Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад — ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее», — отметила супруга прославленного юмориста.
Ранее Евгений Петросян признался, что сожалеет о распаде творческого дуэта с Еленой Степаненко после развода.