Молодая жена Петросяна рассказала об оскорблениях и желании «раствориться»

«Мы живем в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого, чаще всего незнакомого. Я прошла публичную травлю длиной в три года. Сказать, что это ад — ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее», — отметила супруга прославленного юмориста.