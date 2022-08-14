Молодая жена Михаила Ширвиндта призналась, что стыдилась мужа из-за разницы в возрасте

Супруга телеведущего и писателя Михаила Ширвиндта журналистка Анастасия Пономарева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в браке со взрослым мужчиной.
Пономарева младше Ширвиндта на 32 года. По словам женщины, это стало поводом для обсуждений их отношений со стороны окружающих. Супруга телеведущего призналась, что какое-то время тяжело переживала мнение других, и выйти из этой ситуации ей помогла психотерапия.
«Дело в том, что я в буквальном смысле сходила с ума, находясь в тотальной зависимости. Не от мужчины, который открыл мне глаза на мир и научил безусловной любви. От окружающих. И их мнения. Не только родные и друзья, в мою личную жизнь лезли все – преподаватели, соседи, коллеги, гостиничные консьержи, официанты, продавцы на рынке», — рассказала журналистка в личном Telegram-канале.
Ширвиндт встретил Пономареву в 2011 году благодаря проекту «Хочу все знать», который он вел. В 2020 году у них родился сын, которого назвали в честь отца.