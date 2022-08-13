Молодая супруга Петросяна заплакала на отпуске из-за просмотра фильма

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поехала в отпуск, чтобы веселиться и тратить заработанные деньги. Однако супруга комика провела один день в слезах, уткнувшись в подушку из-за фильма.
Брухунова хотела устроить киносеанс для малыша Вагана. Однако картина оказалась слишком грустной. В результате сыну, который не понимал, что происходит на экране, пришлось успокаивать маму.
По словам Татьяны, в течение отпуска она посмотрела лишь один фильм, из-за которого у нее и полились слезы. Однако она также добавила, что картина добрая и трогательная. Супруга Петросяна предложила поклонником посмотреть эту ленту с детьми. Речь идет о российском проекте «Пальма».