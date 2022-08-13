Молодая супруга Петросяна заплакала на отпуске из-за просмотра фильма

По словам Татьяны, в течение отпуска она посмотрела лишь один фильм, из-за которого у нее и полились слезы. Однако она также добавила, что картина добрая и трогательная. Супруга Петросяна предложила поклонником посмотреть эту ленту с детьми. Речь идет о российском проекте «Пальма».