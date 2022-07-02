Молодая пассажирка иномарки погибла в ДТП с лосем под Гатчиной

Согласно предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota, направляясь в сторону деревни Порожек, не успел вовремя затормозить и врезался в лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате 21-летняя пассажирка иномарки от тяжелых травм скончалась на месте ДТП, водителю удалось выжить.