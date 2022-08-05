Молодая медсестра заставила Якубовича раздеться на Первом канале

Якубович уже много лет радует зрителей своим шоу на Первом канале. Телеведущий в свои 77 лет продолжает удивлять и веселить россиян. Однако во время недавнего выпуска капитал-шоу продюсер удивился не меньше поклонников передачи после заявления одной из участниц на съемочной площадке.