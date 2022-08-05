Молодая медсестра заставила Якубовича раздеться на Первом канале

Телеведущий и продюсер Леонид Якубович станцевал с молодой участницей передачи «Поле чудес».
Якубович уже много лет радует зрителей своим шоу на Первом канале. Телеведущий в свои 77 лет продолжает удивлять и веселить россиян. Однако во время недавнего выпуска капитал-шоу продюсер удивился не меньше поклонников передачи после заявления одной из участниц на съемочной площадке.
«Я бы хотела передать музыкальный привет. И к музыкальному привету, как полагается по-русски, подарочек. Раздевайтесь!» – заявила гостья студии.
Молодая медсестра буквально заставила Якубовича раздеться на Первом канале. Однако сам процесс переодевания увидели только в зале, а из эфира этот момент был вырезан.