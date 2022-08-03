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Молочный коктейль как в «Макдоналдс»

молочный коктейль

История возникновения легендарного ресторана начиналась не с булочки и котлеты, а с молочного коктейля. Поставщик стаканов для холодных напитков однажды смекнул, что люди хотят питаться не только в пафосных заведениях. Порой хочется перекусить быстро, сытно и при этом экономно. Тогда-то Рэй Крок и вступил в союз с братьями Макдональдами, выкупив у них право на открытие одноименного ресторана. Первым делом Рэй поставил в своем заведении аппарат для приготовления молочных коктейлей.

Со вкусом холодного напитка вы наверняка уже знакомы. Однако предлагаем попробовать его домодельный вариант. Приготовить молочный коктейль как в «Макдоналдс» несложно. Вооружитесь качественным ванильным мороженым, миксером и несколькими вкусовыми добавками. Редакция «Со Вкусом» собрала для вас несколько рецептов густого молочного коктейля, чтобы вы могли смешать максимально похожий вариант.

Как приготовить молочный коктейль как в «Макдоналдс»

Ванильный молочный коктейль

Ингредиенты

  • 1 стак. молока
  • 2 стак. ванильного мороженого
  • 2 капли ванильной эссенции
  • 0,25 стак. нежирных сливок
  • 3 ст. л. сахара

Все ингредиенты хорошо взбейте в блендере, разлейте по высоким стаканам. Сверху коктейль можно украсить взбитыми сливками и шоколадной стружкой.

Клубничный молочный коктейль

клубничный коктейль рецепт

Ингредиенты

  • 1 стак. молока
  • 2 стак. мороженого
  • 0,25 стак. нежирных сливок
  • 1 ст. л. клубничного сиропа
  • 1 стак. клубники без хвостиков

Все ингредиенты отправьте в блендер и хорошенько взбейте. Подавайте коктейль в высоком стакане, украсив кусочками клубники и шоколада.

Шоколадный молочный коктейль

рецепт шоколадного коктейля

Ингредиенты

  • 2 стак. пломбира
  • 0,25 стак. нежирных сливок
  • 2 ч. л. какао
  • сахар по вкусу
  • 1 стак. молока

Мороженое можете взять шоколадное. В таком случае какао можно не добавлять. Все ингредиенты хорошо взбейте в блендере, сверху украсьте тертым шоколадом, кусочками печенья «Орео».

Банановый молочный коктейль

банановый коктейль

  • 1 стак. молока
  • 2 стак. мороженого
  • 2 банана
  • сахар по вкусу

Чтобы приготовить банановый коктейль, сначала смешайте в блендере бананы с мороженым и сахаром, затем постепенно долейте молоко.

Часто молочный коктейль наливают в холодный стакан с кубиками льда. Если вы решите подавать напиток ледяным, добавьте к имеющимся ингредиентам больше сиропа, сахара или мёда. Таким образом вы сохраните его вкус надолго, пока кубики будут таять. Такие коктейли вполне могут заменить холодные десерты в летнюю жару.

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