История возникновения легендарного ресторана начиналась не с булочки и котлеты, а с молочного коктейля. Поставщик стаканов для холодных напитков однажды смекнул, что люди хотят питаться не только в пафосных заведениях. Порой хочется перекусить быстро, сытно и при этом экономно. Тогда-то Рэй Крок и вступил в союз с братьями Макдональдами, выкупив у них право на открытие одноименного ресторана. Первым делом Рэй поставил в своем заведении аппарат для приготовления молочных коктейлей.
Со вкусом холодного напитка вы наверняка уже знакомы. Однако предлагаем попробовать его домодельный вариант. Приготовить молочный коктейль как в «Макдоналдс» несложно. Вооружитесь качественным ванильным мороженым, миксером и несколькими вкусовыми добавками. Редакция «Со Вкусом» собрала для вас несколько рецептов густого молочного коктейля, чтобы вы могли смешать максимально похожий вариант.
Как приготовить молочный коктейль как в «Макдоналдс»
Ванильный молочный коктейль
Ингредиенты
- 1 стак. молока
- 2 стак. ванильного мороженого
- 2 капли ванильной эссенции
- 0,25 стак. нежирных сливок
- 3 ст. л. сахара
Все ингредиенты хорошо взбейте в блендере, разлейте по высоким стаканам. Сверху коктейль можно украсить взбитыми сливками и шоколадной стружкой.
Клубничный молочный коктейль
Ингредиенты
- 1 стак. молока
- 2 стак. мороженого
- 0,25 стак. нежирных сливок
- 1 ст. л. клубничного сиропа
- 1 стак. клубники без хвостиков
Все ингредиенты отправьте в блендер и хорошенько взбейте. Подавайте коктейль в высоком стакане, украсив кусочками клубники и шоколада.
Шоколадный молочный коктейль
Ингредиенты
- 2 стак. пломбира
- 0,25 стак. нежирных сливок
- 2 ч. л. какао
- сахар по вкусу
- 1 стак. молока
Мороженое можете взять шоколадное. В таком случае какао можно не добавлять. Все ингредиенты хорошо взбейте в блендере, сверху украсьте тертым шоколадом, кусочками печенья «Орео».
Банановый молочный коктейль
- 1 стак. молока
- 2 стак. мороженого
- 2 банана
- сахар по вкусу
Чтобы приготовить банановый коктейль, сначала смешайте в блендере бананы с мороженым и сахаром, затем постепенно долейте молоко.
Часто молочный коктейль наливают в холодный стакан с кубиками льда. Если вы решите подавать напиток ледяным, добавьте к имеющимся ингредиентам больше сиропа, сахара или мёда. Таким образом вы сохраните его вкус надолго, пока кубики будут таять. Такие коктейли вполне могут заменить холодные десерты в летнюю жару.
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