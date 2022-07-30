Новости0

молния ВС РФ разгромили президентский штурмовой батальон ВСУ у Красноармейска

ВС РФ разгромили президентский штурмовой батальон ВСУ у Красноармейска
Минобороны Украины

Российские военные уничтожили эшелон с элитным штурмовым батальоном президента Украины на станции Красноармейск в ДНР. Погибло свыше 140 украинских националистов.

Об уничтожении эшелона Минобороны РФ сообщило в субботу, 30 июля, в рамках ежедневного брифинга. По данным ведомства, еще 250 националистов получили ранения различной степени тяжести, вся техника в эшелоне была выведена из строя. 

ВС РФ также поразили ракета «Искандер» пункт нацбата «Кракен» в Харьковской области. Националисты прятались в ангарах местного мясокомбината.

брифинг ВСУ спецоперация
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.