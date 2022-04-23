«Молились, чтобы пришли»: жители освобожденной Кременной рассказали, как ждали военных России и ЛНР

«Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали. Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал. Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими», — рассказал местный житель Андрей.