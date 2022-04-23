«Молились, чтобы пришли»: жители освобожденной Кременной рассказали, как ждали военных России и ЛНР

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Силами ВС РФ и Народной милиции ЛНР был взят под полный контроль город Кременная, который националисты превратили в укрепрайон. Это произошло в четверг, 21 апреля. Жители освобожденного города сообщили, что очень ждали прихода военнослужащих Луганской Народной Республики и Российской Федерации, передает РИА Новости.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в процессе освобождения Кременной удалось избежать серьезных разрушений объектов инфраструктуры и жилых домов. Он уточнил, что Кременная является стратегически важным городом в зоне боевых действий в Донбассе. В этой связи контроль над данным городом дает возможность зайти в город Рубежное, за который на данный момент идут бои с тыловых позиций противника.
Жители освобожденной Кременной признались, что с нетерпением ждали прихода в их город Вооруженных сил России и отрядов Народной милиции ЛНР.
«Ребята, когда подъехали на танках, я сразу увидел, это наши, говорю, приехали. Я вчера поехал посмотреть, что к чему, с ребятами посидел возле ресторана разбомбленного, пообщался с ними, поговорил. Назад иду, ко мне парнишка вышел и две банки тушенки дал. Наши приехали. Неужели мы уже дома будем жить, а не с этими», — рассказал местный житель Андрей.
Мужчина отметил, что местные жители очень боялись украинских военных, потому что они «творили, что хотели», в том числе «грабили людей».
В свою очередь жительница освобожденной Кременной Ольга сообщила, что уходя из города, украинские силовики обстреливали дома мирных жителей.
«Мы вчера шли с дочкой домой, над нами ракету сбили ваши [российские солдаты], слава богу! Над головой просвистела. Все рады были, когда зашли силы ЛНР и РФ. У меня молитва есть, я молилась, чтоб быстрее пришли», — рассказала женщина.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.