Молдавские граждане вышли на митинг в Кишиневе против действующего правительства

Акция протеста против действующей власти Молдавии состоялась перед зданием парламента в Кишиневе. Об этом информирует Sputnik Молдова.
В митинге, который был организован партией социалистов, приняли участие тысячи жителей Молдавии. Протестующие требовали отставки действующего правительства, чья политика привела к росту цен и тарифов при том, что зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Сообщалось, что в этом году впервые акция протеста прошла без партийных флагов.
Ранее сообщалось, что в ходе митинга вице-спикер парламента страны Влад Батрынча обвинил главу Молдавии Майю Санду в пустословных обещаниях, которые она давала во время предвыборной кампании. Он также призвал оппозицию объединиться и совместными усилиями добиться отставки действующего правительства.