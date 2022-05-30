Молдавские граждане вышли на митинг в Кишиневе против действующего правительства

В митинге, который был организован партией социалистов, приняли участие тысячи жителей Молдавии. Протестующие требовали отставки действующего правительства, чья политика привела к росту цен и тарифов при том, что зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Сообщалось, что в этом году впервые акция протеста прошла без партийных флагов.