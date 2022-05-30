Новости02

Молдавские граждане вышли на митинг в Кишиневе против действующего правительства

Молдавские граждане вышли на митинг в Кишиневе против действующего правительства
pixabay.com

Акция протеста против действующей власти Молдавии состоялась перед зданием парламента в Кишиневе. Об этом информирует Sputnik Молдова.

В митинге, который был организован партией социалистов, приняли участие тысячи жителей Молдавии. Протестующие требовали отставки действующего правительства, чья политика привела к росту цен и тарифов при том, что зарплаты и пенсии остались на прежнем уровне. Сообщалось, что в этом году впервые акция протеста прошла без партийных флагов.

Ранее сообщалось, что в ходе митинга вице-спикер парламента страны Влад Батрынча обвинил главу Молдавии Майю Санду в пустословных обещаниях, которые она давала во время предвыборной кампании. Он также призвал оппозицию объединиться и совместными усилиями добиться отставки действующего правительства.

кишинев митинг Молдавия протест
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.