Молдавская ГРЭС может повысить стоимость электроэнергии весной

Молдавская ГРЭС может повысить стоимость электроэнергии весной Новости
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ГРЭС Молдавии, обеспечивающая более 80% региона светом и теплом, не повышала тарифы на электроэнергию внутри страны.

Наступающей весной с изменением стоимости газа могут повыситься цены и на киловатты. Об этом рассказал глава МГРЭС Валентин Трубчанин.

«В результате получения цены на газ мы выработаем свою цену по электроэнергии. Учитывая, что мы всегда сталкиваемся с конкуренцией других экспортеров, которые тоже заинтересованы в молдавском рынке, но, скорее всего, не смогут стабильно обеспечивать Молдову, цена, конечно, будет выше», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Молдавия хочет оспорить свой долг перед российской компанией «Газпром». Страна потребовала изучить задолженность и пригрозила разрывом контракта. Это приведет к прекращению закупки газа у России, передает «Царьград».

 
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