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    Молдавия приняла более 423 тысяч украинских беженцев с 24 февраля

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Молдавия приняла более 423 тысяч украинских беженцев с 24 февраля

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    Пресс-служба Министерства внутренних дел Молдавии обновила информацию о беженцах с Украины, прибывших в страну.

    По последним данным, с 24 февраля границу с этим государством пересекли более 423 тыс. украинских переселенцев. Евросоюз при этом выделил 5 миллионов евро на гуманитарные проекты в Молдавии. Средства предназначены для помощи беженцам.

    Всего с начала российской специальной операции на Украине Европа выделила около 143 млн евро на гуманитарную помощь, сообщили в ЕС. Куда именно тратятся эти средства, не раскрывается.

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