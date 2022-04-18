Молдавия приняла более 423 тысяч украинских беженцев с 24 февраля

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Пресс-служба Министерства внутренних дел Молдавии обновила информацию о беженцах с Украины, прибывших в страну.
По последним данным, с 24 февраля границу с этим государством пересекли более 423 тыс. украинских переселенцев. Евросоюз при этом выделил 5 миллионов евро на гуманитарные проекты в Молдавии. Средства предназначены для помощи беженцам.
Всего с начала российской специальной операции на Украине Европа выделила около 143 млн евро на гуманитарную помощь, сообщили в ЕС. Куда именно тратятся эти средства, не раскрывается.
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