Молдавия готова урегулировать разногласия c «Газпромом» по аудиту долга

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о готовности урегулировать разногласия с «Газпромом» по аудиту долга перед Россией за поставленный газ.

Кишинев нарушил договоренности по выбору аудитора, который будет оценивать задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом». Представители от Молдавии не явились на заседание наблюдательного совета, из-за чего оно было сорвано.

Спыну в своем Telegram-канале пояснил, что правительство, руководствуясь законом об акционерных обществах, разрешило независимую проверку долгов. Агентству госуслуг были предоставлены полномочия по отбору компании для проведения аудита. Также он заверил, что сделает все возможное для урегулирования возникших недоразумений.

С февраля стоимость российского топлива для Молдовии снизилась с 686,9 до 563 долларов за тысячу кубометров. Между тем активисты из местной оппозиционной партии «Гражданский конгресс» принесли к зданию парламента страны мешки с навозом. Они предложили властям использовать кизяк вместо газа, пишет URA.RU.

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