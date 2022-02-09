Молдавия готова урегулировать разногласия c «Газпромом» по аудиту долга

Молдавия готова урегулировать разногласия c «Газпромом» по аудиту долга Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил о готовности урегулировать разногласия с «Газпромом» по аудиту долга перед Россией за поставленный газ.

Кишинев нарушил договоренности по выбору аудитора, который будет оценивать задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом». Представители от Молдавии не явились на заседание наблюдательного совета, из-за чего оно было сорвано.

Спыну в своем Telegram-канале пояснил, что правительство, руководствуясь законом об акционерных обществах, разрешило независимую проверку долгов. Агентству госуслуг были предоставлены полномочия по отбору компании для проведения аудита. Также он заверил, что сделает все возможное для урегулирования возникших недоразумений.

С февраля стоимость российского топлива для Молдовии снизилась с 686,9 до 563 долларов за тысячу кубометров. Между тем активисты из местной оппозиционной партии «Гражданский конгресс» принесли к зданию парламента страны мешки с навозом. Они предложили властям использовать кизяк вместо газа, пишет URA.RU.

 
загрузка...
 
газ Газпром Молдавия Молдовагаз поставки газа россия и молдавия спыну
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru