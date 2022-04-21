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    Молдаване вышли на протест против запрета георгиевской ленты

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Молдаване вышли на протест против запрета георгиевской ленты

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    Агентство «Москва»/Иванко Игорь

    Неравнодушные граждане Молдавии устроили протестную акцию на
    фоне запрета в стране георгиевской ленты и принятия «закона о цензуре».

    Отмечается, что местное блогерское сообщество вместе с
    гражданскими активистами собралось в центре Кишинева около здания парламента.
    Акция проходит мирно. Многие ее участники демонстративно закрыли рот масками
    или шарфами. В руках у демонстрантов виднеются плакаты с надписями: «Мы помним
    — мы гордимся!».

    Ранее на запрет георгиевской ленты в Молдавии отреагировал
    российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Кишиневу следует вести себя
    осторожнее особенно на фоне слабой способности к оплате российского природного
    топлива, сообщил телеканал RT.

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