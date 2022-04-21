Молдаване вышли на протест против запрета георгиевской ленты

Отмечается, что местное блогерское сообщество вместе с

гражданскими активистами собралось в центре Кишинева около здания парламента.

Акция проходит мирно. Многие ее участники демонстративно закрыли рот масками

или шарфами. В руках у демонстрантов виднеются плакаты с надписями: «Мы помним

— мы гордимся!».