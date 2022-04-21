Молдаване вышли на протест против запрета георгиевской ленты

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Неравнодушные граждане Молдавии устроили протестную акцию на
фоне запрета в стране георгиевской ленты и принятия «закона о цензуре».
Отмечается, что местное блогерское сообщество вместе с
гражданскими активистами собралось в центре Кишинева около здания парламента.
Акция проходит мирно. Многие ее участники демонстративно закрыли рот масками
или шарфами. В руках у демонстрантов виднеются плакаты с надписями: «Мы помним
— мы гордимся!».
Ранее на запрет георгиевской ленты в Молдавии отреагировал
российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, Кишиневу следует вести себя
осторожнее особенно на фоне слабой способности к оплате российского природного
топлива, сообщил телеканал RT.
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