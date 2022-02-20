Мокрый снег пройдет в большинстве районов Ленобласти в воскресенье

Облачная погода, днем с прояснениями ожидается в Ленобласти в воскресенье, 20 февраля, на дорогах возможна гололедица, сообщает пресс-служба ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В большинстве районов Ленобласти днем местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью ожидается один-шесть градусов мороза, местами возможны заморозки до -9 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +1…-4 градуса.

Ночью в регионе ветер северо-западный, западный, в воскресенье днем — юго-западный 7-12 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Осадки и перепады температур нередко приносят серьезные проблемы жителям Петербурга. С начала зимы горожане жалуются на проблемы с уборкой наледи и снега с улиц, но пока не добились видимых результатов. Причинами снежного коллапса в Северной столице некоторые петербуржцы считают бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова, а также недобросовестную работу местных коммунальных служб.

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