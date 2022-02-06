МОК пообещал решить проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время ОИ

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби отреагировал на проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время Олимпийских игр в Пекине.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на несоответствующие условия проживания на карантине во время Олимпийских игр. Подобные жалобы возникли и у немецких спортсменов.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось», — заявил Дюби.

Спортсмены сообщали, что в изоляторе они лишены доступа к интернету, тренажерам, а также жаловались на неудовлетворительное качество еды. Соревнования стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.

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