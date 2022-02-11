МОК не будет наказывать украинского скелетониста за демонстрацию политического плаката

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за демонстрацию антивоенного плаката.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе организации, с украинским спортсменом проведена разъяснительная беседа.

«Мы поговорили со спортсменом. Это был общий призыв к миру. Для МОК этот вопрос закрыт», — резюмировали в пресс-службе МОК.

Во время соревнований по скелетону на пекинских Играх-2022 Гераскевич после четвертой попытки показал плакат с надписью: «Нет войне на Украине».

Напомним, согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены политические, расовые или религиозные демонстрации, акции и пропаганда.

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