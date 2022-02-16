МОК: итоги одиночных турниров фигуристок будут предварительными в случае подиума Валиевой

Результаты одиночных турниров фигуристок на Олимпиаде будут считаться предварительными, если российская 15-летняя спортсменка Камила Валиева займет место в тройке призеров. Об этом заявил Международный олимпийский комитет.

Все выводы по расследованию дела фигуристки являются неуместными, потому что Спортивный арбитражный суд не провел полное разбирательство. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МОК Марк Адамс.

Камила Валиева в данный момент лидирует по результатам короткой программы. Другие российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова расположились на второй и четвертой строчках соответственно.

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