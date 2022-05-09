«Мой дед воевал в Ленинграде»: как парад Победы в Петербурге объединил всю Россию — эксклюзивные кадры

«Эмоции просто потрясающие. Самый главный праздник, который мы можем отмечать — День Победы. Все выходят, все дружные, все вместе. У меня в параде участвует сестра. Я с утра здесь нахожусь, не могу пропустить такое событие — столько эмоций. Моей бабушке 95 лет, она воевала. Жила в те времена, когда все было плохо, а сейчас, слава богу, все хорошо! Эмоции, которыми она со мной делилась, не передать словами. Об этом не пишут в книгах. Тогда было страшно, а сейчас — хорошо!» — поделилась мнением молодая петербурженка.