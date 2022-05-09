«Мой дед воевал в Ленинграде»: как парад Победы в Петербурге объединил всю Россию — эксклюзивные кадры

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Военный парад в честь 77-й годовщины Великой Победы прошел в Санкт-Петербурге. Жители Северной столицы и гости города, принявшие участие в торжественном мероприятии, рассказали в комментарии корреспонденту «Народных Новостей», что День Победы — праздник всей планеты, знаменующий торжество жизни над смертью.
Утром 9 мая на центральной площади Санкт-Петербурга состоялся военный парад в честь Дня Победы. В нем приняли участие более четырех тысяч военнослужащих, кадетов и юнармейцев, порядка 80 образцов военной техники. Многочисленные зрители, наблюдавшие за парадом со специальных трибун, установленных на Дворцовой площади, а также из Александровского сада, увидели новейшие ЗРК С-400 «Триумф», РСЗО «Торнадо-Г» и многие другие виды отечественных новинок ВПК. Стоит отметить, что именно парад в честь Дня Победы стал первым массовым мероприятием в городе после длительных ограничений, связанных с пандемией.
В каждой российской семье есть родственники, которые принесли высшую жертву ради того, чтобы их потомки жили. Одна из зрительниц парада Победы Арина призналась, что для нее это — очень личная история.
«Эмоции просто потрясающие. Самый главный праздник, который мы можем отмечать — День Победы. Все выходят, все дружные, все вместе. У меня в параде участвует сестра. Я с утра здесь нахожусь, не могу пропустить такое событие — столько эмоций. Моей бабушке 95 лет, она воевала. Жила в те времена, когда все было плохо, а сейчас, слава богу, все хорошо! Эмоции, которыми она со мной делилась, не передать словами. Об этом не пишут в книгах. Тогда было страшно, а сейчас — хорошо!» — поделилась мнением молодая петербурженка.
Горожанин по имени Михаил отметил, что каждый год получает большой заряд патриотизма, посещая торжественные мероприятия в честь Дня Победы.
«Для меня это — традиция, дань памяти и заряд бодрости, патриотизма. Мои деды воевали, прадед», — сказал мужчина.
Сегодня не только день, подаривший нам всем надежду на светлое будущее, но и дата, когда мы все вспоминаем, какой ценой удалось добыть эту возможность, считает Дмитрий.
«Настроение немножко грустное. Я пришел сюда, потому что День Победы — самый главный праздник в нашей стране, да и, наверное, в мире. Он очень многое значит для всех нас. Это победа жизни над смертью, дань памяти нашим предкам. В каждой российской семье есть свои герои, отдавшие жизни, здоровье, молодость за то, чтобы теперь мы могли жить», — отметил мужчина с советским знаменем.
Другой участник парада Александр отметил, что родом из Пермского края, однако его дед воевал именно в Ленинграде. Приехав на Дворцовую площадь всей семьей, он отдает дань памяти великому предку.
«Мой дед, Сенников Иван воевал в Ленинграде. Сейчас я в том месте, где он проходил службу, участвовал в боевых действиях. Я очень горжусь своим дедом, рад, что мы победили. Это наш праздник! Мы здесь всей семьей!» — объяснил Александр.
Петербуржец Евгений взял на парад большой красный флаг с изображением советской звезды. Он признался, что испытывает радость от того, сколько людей собралось на мероприятие.
«Наши деды и бабушки служили, мы чтим их память, поэтому и приходим. (…) Радует, что много людей помнит об этом», — подчеркнул Евгений.
Пожилой мужчина в тюбетейке, с георгиевской ленточкой и флагом, посвященным Дню Победы, представился Андреем. Он рассказал, что каждое 9 Мая приходит в центр города, вкладывая много личных эмоций в это мероприятие.
«Для меня это — все, самый лучший праздник, я прихожу сюда каждый год, несмотря на то, где нахожусь. А бывал я много где, и воевал, и все остальное. У меня воевали деды, отец был в горячих точках. Все это память. К сожалению, это грустный праздник. Очень много людей погибло. Сейчас тоже гибнут, очень больно от этого», — поделился наш собеседник.
Молодой человек Даниил приехал в Петербург с юга России. По его словам, он собирался посетить праздник в честь Дня Победы еще в прошлом году, однако помешала пандемия. Сегодня ему удалось реализовать свою цель. В беседе с корреспондентом НН он рассказал, что испытал сильные эмоции.
«Я не местный, здесь первый год. Все должны помнить (подвиги Красной Армии — Прим. ред.), но в нынешнее время историю переписывают. Меня взяло за душу, когда ты идешь, а рядом маленькие девочки четырех-пяти лет поют «Катюшу». Сразу понимаешь: не все потеряно. Это праздник, когда люди приходят, объединенные общей целью. Хотелось бы, чтобы было побольше таких праздников, больше вспоминали ветеранов, которых, к сожалению, осталось не так уж и много», — пожелал Даниил.
Петербуржец Николай потерял нескольких родственников во время Великой Отечественной войны. По его мнению, 9 Мая — один из двух настоящих праздников для россиян.
«У моего отца погиб брат при освобождении Ленинграда от блокады 18 января 1944 года. У матери брат воевал здесь же. Горел в танке, вернулся к своим без единого пальца на ногах. Это — память. Я считаю, что в России два общенародных праздника: День Победы и Новый год», — убежден Николай.
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