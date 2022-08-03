“Мои 1,5 миллиона спустил за 6 недель”: визажистка Дарья Холодных рассказала, как столкнулась с брачным аферистом

Дарья Холодных

Блогер и визажистка Дарья Холодных поделилась в инстаграме* историей о том, как подверглась мошенничеству со стороны брачного афериста по имени Александр Демешко. Девушка призналась, что за время романа лишилась в общей сложности 2,5 млн рублей. Дарья отметила, что писать об этой истории ей “неприятно и стыдно”, но все-таки рассказала ее во всех подробностях, чтобы другие женщины могли “распознать абьюзера и вора” и “не наступали на эти грабли”. Рассказываем детали этой истории.

Началось все со знакомства в конце прошлого года во время путешествия Дарьи по Непалу и мимолетного “курортного романа”, во время которого Александр подарил ей бриллиантовые серьги (как выяснилось позже, они были украдены у другой жертвы). Однако, когда Дарья отправилась дальше в Колумбию, новый знакомый вышел на связь и сказал, что хочет приехать к ней, так как скучает и еще не встречал такой девушки (как отмечает Дарья, это был прием, чтобы она почувствовала себя особенной).

В итоге он действительно прилетел к ней в Колумбию. Далее, по словам блогера, мужчина стал “сорить деньгами”, хотя жил вместе с Дарьей у ее подруги, а затем стал намекать на женитьбу и совместную жизнь в Колумбии.

Начались расспросы: на что ты собралась путешествовать, сколько у тебя накоплений, чем ты зарабатываешь и сколько и как ты планируешь работать, когда мы останемся в Колумбии. <…> Главная его тактика была запудрить мозги и внушить, что вот он, принц на белом коне, и только ты одна ему нужна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),



— пишет Дарья.

Дарья Холодных и Александр Демешко

32-летний Александр сделал Дарье предложение, и она согласилась выйти за него замуж. После этого мужчина признался, что у него есть имущество (дом, машина), но нет наличных накоплений, и попросил разрешения пользоваться банковской картой Дарьи. А сам пообещал продать имущество и компенсировать расходы.

На моем счету лежало 1,5 млн рублей. Он спустил их за шесть недель,

— делится Дарья в своем посте.

При этом мужчина старался избегать совместных фото, запрещал публиковать их и называть его имя, прикрываясь “опасной работой” личным помощником у олигарха.

Он не одобрял, что я рассказываю друзьям что-либо про нашу жизнь, запрещал его светить где-либо и фотографировать, устраивал скандалы, когда узнавал, что я кому-то рассказала, что мы живем за мой счет, читал мои переписки, жестко контролировал, где я и с кем, если ему что-то не нравилось, он мог демонстративно молчать несколько дней и делать оскорбленный вид.

Холодных отмечает, что бойфренд таким образом устраивал ей “эмоциональные качели” — в один день называл ее “принцессой” и говорил, что для нее ему “ничего не жалко”, а на следующий “внушал чувство вины за все”:

За то, что я “выношу сор из избы”; за то, что унижаю его тем, что он пользуется моими деньгами, и демотивирую его начать нормально работать; за то, что не ценю, как он разбивается в лепешку ради меня.

Дарья отмечает, что подозрения относительно ее нового бойфренда у нее были.

Самое страшное — это признать, что я чувствовала с самого начала “тут что-то нечисто”. Когда в Непале у меня пропали деньги, первый звоночек был — это он ******* (украл. — Прим. ред.). Но тогда я подумала “****** (плохо. — Прим. ред.), но бывает, главное не здоровьем” + Александр Демешко активно делал вид, что пытается найти потерянные мною деньги, он типа ездил и смотрел по камерам, звонил своим друзьям в охрану Домодедово, подытоживая: “Часто в самолетах у пассажиров вытаскивают деньги, ценные вещи, технику. Вот и тебе не повезло”.

Переписка Дарьи Холодных и Александра Демешко

Блогер отмечает, что в Колумбии Александр стал жить на широкую ногу: заказывал дорогие блюда в ресторанах, заваливал подарками Дарью и ее друзей, купил мотоцикл, дорогие часы.

Расплачиваясь, он говорил: “Да, физически это твоя карта, но это я плачу. Не думай о суммах, скоро придут деньги за машину, и я все компенсирую”.

Дарья признается, что внутри у нее было чувство, что происходящее не совсем нормально, но она “надеялась, что все будет хорошо”.

Когда кончились деньги у самой Дарьи, Александр стал просить ее занять у друзей. Тогда же она узнала, что машина, которую Александр собирался продавать, оформлена на его бывшую девушку и уже отобрана за долги третьими лицами, а бывшая девушка выплачивает за нее кредит.

За два дня до запланированной на двадцатые числа февраля этого года свадьбы Дарья получила сообщение, что ее пропавшие еще в Непале карточки и права нашлись в куртке Александра, которую он оставил у другой обманутой девушки. Так блогер узнала, что в Непале есть целая группа женщин, которых он обманул.

В инстаграме* Дарья пишет, что также рассказала все родителям Александра, с которыми он ранее знакомил ее по скайпу. От родителей мужчины девушка узнала, что те выплачивают его кредит, а в молодости он был игроманом. Дарья отметила, что родители Александра “очень приличные и интеллигентные люди”, но она не понимает, почему они ее не предупредили.

Александр Демешко

В итоге с помощью друзей Дарья смогла сбежать от Александра в США (как выяснилось, у него были судимости за мошенничество и въезд в визовые страны для него закрыт). Поэтому, по мнению Дарьи, он перемещается по безвизовым для России странам, где много русскоязычных туристов, и знакомится с девушками в кафе или на тематических форумах.

Сейчас оглядываясь назад, я благодарю жизнь за такой урок и стечение обстоятельств. Если бы не Александр, я бы никогда сама бы не переехала в Америку, не обнулилась. Я бы не видела и не ценила в мужчинах те качества, которые действительно важны, не научилась бы трезвости мысли и быть в доверии с интуицией. Я бы не знала, что я такая сильная. Теперь я вообще ничего не боюсь,

— подытожила свой рассказ Дарья.

В комментариях ее инстаграма* подписчики поддержали ее за смелость, а также сравнили схему действий Александра с приемами “афериста из Tinder” — Саймона Леваева, история мошенничества которого легла в основу одноименного документального фильма Netflix.

Даша Холодных набралась смелости рассказать о том, как ее развел наш, отечественный “мошенник из тиндера”. Говорит, цель исповеди одна — чтобы, вбивая в гугл слова “Александр Демешко”, новая жертва сразу видела эту историю. Тут все по классике — ухаживание на украденные у девушки же деньги, забытые кошельки, заблокированные карты, лудомания и даже брачный аферизм. Нашим киноделам впору импортозаместить саги о мошенниках от Netflix, история Даши Дарвол, например, как выяснилось, весьма гламурная и масштабная, этот человек помельче, но тоже отжигает знатно,

— прокомментировали историю в “Антиглянце”.

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