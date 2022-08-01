Могут потерять все: почему Париж и Берлин «сцепились» с Брюсселем ради диалога с Путиным

Наиболее развитые экономически сильные страны Европейского союза — Франция и Германия — готовы отстаивать свои национальные интересы, сотрудничая с Россией вопреки воле Брюсселя, заявил в беседе с «Народными Новостями» политолог Александр Камкин.
Напомним, британский обозреватель Strategic culture foundation Мартин Джей выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон «поссорились» с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за позиции по диалогу с российским лидером Владимиром Путиным.
«Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединится Макрон в поисках нового диалога с Путиным. Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто “трещины”, а реальные сигналы», — приводит слова британского аналитика РИА Новости.
Пока Берлин и Париж наравне с другими европейскими столицами продолжают покорно поддерживать киевский режим как деньгами, так и вооружениями, напомнил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин. По его словам, они испытывают колоссальные экономические проблемы из-за антироссийских санкций. Именно этот вопрос стал камнем преткновения внутри ЕС.
«Позиция фонд дер Ляйен, действительно, далека от реальности и действительности. Попытка «отменить» Россию со стороны Брюсселя ведет к тому, что единство Евросоюза трещит по швам. Яркий пример тому — позиция Венгрии, которая уже заявила о несогласии с газовым эмбарго и прочими вопросами», — пояснил наш собеседник.
Крупные развитые экономики испытывают куда большие сложности, чем маленькие из-за желания Брюсселя и фон дер Ляйен в частности полностью заблокировать взаимодействие Евросоюза и России. Именно поэтому Париж и Берлин «сцепились» с Брюсселем, надеясь отстоять право на продолжение диалога с Владимиром Путиным.
«Прения между Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен возможны. Именно экономики Франции и Германии несут наибольшие потери в ходе санкционной войны. Ссорой или конфликтом я бы это пока не назвал. В Германии постепенно понимают, что невозможно исключить Россию из экономического партнерства. Недавно прозвучала оценка, что в ближайшие пять лет Берлин точно не сможет отказаться от российского газа. Урсула фон дер Ляйен выступает как типичный бюрократ, которому абсолютно неинтересны проблемы тех или иных государств ЕС», — констатировал политолог.
Многие европейские страны заинтересованы в восстановлении отношений с Россией: ФРГ, Италия, Австрия, Испания, Франция, продолжил специалист. Ранее эти государства выступали за прагматизм и добрососедство двусторонних связей. На этом фоне сильно отличаются крайне русофобские позиции Прибалтики, Болгарии и Польши. Впрочем, уже видна тенденция на разворот ЕС в сторону России.
«Европейская политика достаточно инертна. За один день с помощью пары-тройки заявлений развернуть пропагандистскую информационную кампанию против России вспять просто невозможно. Но отдельные пробы пера мы уже наблюдаются. Так, бывший министр иностранных дел Австрии сказал, что закат Европы может наступить из-за антироссийских санкций. В целом изменение европейской политики в отношении России возможно, но пока следует говорить об этом осторожно», — резюмировал Камкин.
Ранее немецкое издание Junge Welt отметило, что Германию ждет грандиозный социальный взрыв в результате санкционного бумеранга.