Могут потерять все: почему Париж и Берлин «сцепились» с Брюсселем ради диалога с Путиным

«Прения между Шольцем, Макроном и фон дер Ляйен возможны. Именно экономики Франции и Германии несут наибольшие потери в ходе санкционной войны. Ссорой или конфликтом я бы это пока не назвал. В Германии постепенно понимают, что невозможно исключить Россию из экономического партнерства. Недавно прозвучала оценка, что в ближайшие пять лет Берлин точно не сможет отказаться от российского газа. Урсула фон дер Ляйен выступает как типичный бюрократ, которому абсолютно неинтересны проблемы тех или иных государств ЕС», — констатировал политолог.