globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press AgencyУкраинские нацисты оказывали физическое и психологическое давление на жителей города Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказала местная жительница по имени Светлана. «Они же тут укоренились. У нас за сараем садовая буржуйка, мы грели там еду, чтобы покушать. Подходили пьяные солдаты ВСУ и просто стучали автоматом по плечам. Мне кажется, могли и расстрелять», — отметила женщина.По словам Светланы, украинские каратели поставили цель уничтожить Попасную. Так, нацисты выгоняли людей из домов, а затем поджигали жилища. «Попасную просто превратили в пепел», — сказала она.Отбитый у ВСУ город посетил член Общественной палаты РФ и глава Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев. Он пообщался с местными, а также обсудил обстановку в населенном пункте и бесчинства военных ВСУ. Напомним, что Попасная была освобождена в первых числах мая. По данным источников, добиться этого удалось силами «ЧВК Вагнер..

globallookpress.com/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

Украинские нацисты оказывали физическое и психологическое давление на жителей города Попасная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказала местная жительница по имени Светлана.

«Они же тут укоренились. У нас за сараем садовая буржуйка, мы грели там еду, чтобы покушать. Подходили пьяные солдаты ВСУ и просто стучали автоматом по плечам. Мне кажется, могли и расстрелять», — отметила женщина.

По словам Светланы, украинские каратели поставили цель уничтожить Попасную. Так, нацисты выгоняли людей из домов, а затем поджигали жилища.

«Попасную просто превратили в пепел», — сказала она.

Отбитый у ВСУ город посетил член Общественной палаты РФ и глава Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев. Он пообщался с местными, а также обсудил обстановку в населенном пункте и бесчинства военных ВСУ.

Напомним, что Попасная была освобождена в первых числах мая. По данным источников, добиться этого удалось силами «ЧВК Вагнера». Сложности при освобождении населенного пункта были объяснялись наличием системы укрепсооружений, которую украинские военные выстраивали на протяжении восьми лет под руководством западных кураторов.