Новости0

Могилу Натальи Крачковской сровняли с землей

Могилу Натальи Крачковской сровняли с землей
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress

Советская и российская актриса, звезда культовой картины «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Крачковская скончалась шесть лет назад. За этот промежуток времени с ее могилы на Троекуровском кладбище пропали опознавательные знаки – фотография и крест.

После траурной церемонии прощания с артисткой ее сын, известный звукорежиссер Василий Крачковский заявил, что собирается установить памятный мемориал на могиле родительницы после того, как перенесет захоронение своего отца ближе к ней. Наследнику удалось переместить могилу родителя только в 2021 году, однако памятник в честь актрисы так и не был установлен.

Примечательно, с могилы исчезли все опознавательные символы – фотография артистки и деревянный крест. Сейчас последнее пристанище знаменитости выглядит, как ровная площадка, пишет «Экспресс газета».

Напомним, звезда попала реанимацию с инфарктом 27 февраля 2016 года. Через некоторое время у Крачковской отказали почки. Медики боролись жизнь артистки, однако ничего не смогли сделать, она скончалась 3 марта.

актриса крачковская могила крачковской похороны
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.