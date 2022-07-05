Могилу Натальи Крачковской сровняли с землей

Советская и российская актриса, звезда культовой картины «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Крачковская скончалась шесть лет назад. За этот промежуток времени с ее могилы на Троекуровском кладбище пропали опознавательные знаки – фотография и крест.
После траурной церемонии прощания с артисткой ее сын, известный звукорежиссер Василий Крачковский заявил, что собирается установить памятный мемориал на могиле родительницы после того, как перенесет захоронение своего отца ближе к ней. Наследнику удалось переместить могилу родителя только в 2021 году, однако памятник в честь актрисы так и не был установлен.
Примечательно, с могилы исчезли все опознавательные символы – фотография артистки и деревянный крест. Сейчас последнее пристанище знаменитости выглядит, как ровная площадка, пишет «Экспресс газета».
Напомним, звезда попала реанимацию с инфарктом 27 февраля 2016 года. Через некоторое время у Крачковской отказали почки. Медики боролись жизнь артистки, однако ничего не смогли сделать, она скончалась 3 марта.