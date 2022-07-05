Могилу Натальи Крачковской сровняли с землей

После траурной церемонии прощания с артисткой ее сын, известный звукорежиссер Василий Крачковский заявил, что собирается установить памятный мемориал на могиле родительницы после того, как перенесет захоронение своего отца ближе к ней. Наследнику удалось переместить могилу родителя только в 2021 году, однако памятник в честь актрисы так и не был установлен.