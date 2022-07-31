Могила Юры Шатунова утонула в цветах в преддверии 40 дней со смерти артиста

В преддверии сороковин почитатели таланта Шатунова пришли на Троекуровское кладбище и почтили память артиста. Его могила буквально утонула в белоснежных розах. Вдобавок к цветам кто-то принес в рамке и последний стих музыканта, который стал пророческим.