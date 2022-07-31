Могила Юры Шатунова утонула в цветах в преддверии 40 дней со смерти артиста

Поклонники поп-исполнителя Юры Шатунова засыпали его могилу цветами в преддверии 40 дней со смерти артиста.
Многочисленные фанаты певца до сих пор не могут смириться с утратой. 1 августа исполнится 40 дней со смерти экс-солиста «Ласкового мая».
В преддверии сороковин почитатели таланта Шатунова пришли на Троекуровское кладбище и почтили память артиста. Его могила буквально утонула в белоснежных розах. Вдобавок к цветам кто-то принес в рамке и последний стих музыканта, который стал пророческим.
«Когда я закончу свой путь,
Уйду не спеша в рассвет,
Оставлю вам светлую грусть,
Седой ночи гаснущий свет», — эти строчки артист сочинил незадолго до смерти.
Исполнителя не стало 23 июня в результате инфаркта. Его сердце остановилось в машине скорой помощи. Урна с прахом была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.