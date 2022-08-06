Могила родителей Галкина пришла в запустение после отъезда шоумена из России

Российский блогер Андрей Рассеянный показал могилу родителей покинувшего Россию юмориста Максима Галкина на Троекуровском кладбище.
По словам блогера, которые он озвучил в личном YouTube канале, за местом захоронения давно не ухаживали, и Галкину стоит приехать, чтобы сделать это. Он также указал причину, почему юморист сначала выбрал Израиль для эмиграции.
«А вот родители артиста из Израиля Максима Галкина. Галкин Александр Александрович. Это папа Максима. И Галкина Наталья Григорьевна. Еврейская семья с одесско-литовскими корнями. Теперь понятно, почему Максимка в Израиль побежал», — сказал блогер.
Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сперва они жили в Израиле, но недавно их видели на прогулке по пляжу в Юрмале.