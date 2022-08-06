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Могила родителей Галкина пришла в запустение после отъезда шоумена из России

Могила родителей Галкина пришла в запустение после отъезда шоумена из России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский блогер Андрей Рассеянный показал могилу родителей покинувшего Россию юмориста Максима Галкина на Троекуровском кладбище.

По словам блогера, которые он озвучил в личном YouTube канале, за местом захоронения давно не ухаживали, и Галкину стоит приехать, чтобы сделать это. Он также указал причину, почему юморист сначала выбрал Израиль для эмиграции.

«А вот родители артиста из Израиля Максима Галкина. Галкин Александр Александрович. Это папа Максима. И Галкина Наталья Григорьевна. Еврейская семья с одесско-литовскими корнями. Теперь понятно, почему Максимка в Израиль побежал», — сказал блогер.

prt scr youtube.com/Андрюха Рассеянный
prt scr youtube.com/Андрюха Рассеянный

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Сперва они жили в Израиле, но недавно их видели на прогулке по пляжу в Юрмале.

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RusNewsToday24
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