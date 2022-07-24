Могила покойного экс-супруга Пугачевой оказалась полностью заброшенной

Напомним, что эстрадная певица Алла Пугачева и сценарист Александр Стефанович состояли в браке всего несколько лет. После же развода экс-супруги не смогли сохранить хорошие отношения. Незримое противостояние длилось вплоть до последних дней режиссера. При этом, Примадонна не посетила церемонию прощания с бывшим мужем, которые состоялись в июле 2021 года.