Могила покойного экс-супруга Пугачевой оказалась полностью заброшенной

Могила бывшего супруга Аллы Пугачевой режиссера Александра Стефановича оказалась полностью заброшенной спустя год после его захоронения, несмотря на то, что покойный оставил приличное состояние наследникам, передает «Экспресс газета». После смерти оказался никому не нужен.
По информации источника, у могилы Стефановича нет ограды, а памятник просто не установлен. Поэтому место захоронения представляет из себя заросший травой могильный холм и простой деревянный крест с табличкой.
Напомним, что эстрадная певица Алла Пугачева и сценарист Александр Стефанович состояли в браке всего несколько лет. После же развода экс-супруги не смогли сохранить хорошие отношения. Незримое противостояние длилось вплоть до последних дней режиссера. При этом, Примадонна не посетила церемонию прощания с бывшим мужем, которые состоялись в июле 2021 года.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что журналисты выяснили стоимость квартиры Пугачевой в Филипповском переулке.