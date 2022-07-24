модули камеры iPhone 14 и iPhone 14 Pro показали вживую

В Сети появились фотографии блока основной камеры серии iPhone 14, включая iPhone 14/iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max. Их опубликовал надёжный информатор Digital Chat Station.

Ранее известный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что в смартфонах iPhone 14 Pro будет использоваться 48-мегапиксельная основная камера.





На фотографиях видно, что между объективами практически нет зазора. То есть модули камеры будут значительно больше, чем в предыдущем поколении. Ожидается, что оптический форма сенсора основной камеры iPhone 14 Pro будет увеличен до 1/1,3 дюйма, пиксели будут иметь размер 1,22 мкм.

Эти изменения приведут к увеличению цены. По слухам, цена iPhone 14 Pro будет начинаться с 1100 долларов, что на 100 долларов больше, чем у iPhone 13 Pro. Презентация новинок ожидается в сентябре этого года.

Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K50 и Xiaomi 12.