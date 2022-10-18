Модный продукт. Как ягода асаи родом из бразильских джунглей стала главным суперфудом десятилетия

Про полезные свойства ягоды асаи ученые узнали лишь в 2004 году, во время экспедиции в тропические леса Амазонки. До этого асаи употребляли в пищу только коренные жители бразильских джунглей, которые называли ее деревом жизни. Сейчас это любимое лакомство Гвинет Пэлтроу, Меган Маркл и Ким Кардашьян. Бьюти-редактор Spletnik Елизавета Константинова выяснила, за какие такие заслуги этим темно-фиолетовым плодам дали звание главного суперфуда десятилетия.

Ягоды асаи растут гроздьями на 25-метровых пальмах с тонкими стволами. Плоды маленькие и круглые, чем-то похожи на мелкий виноград с одной косточкой. Цвет у них темно-пурпурный, полностью созревшие ягоды почти черные (у красной разновидности пальмы) или темно-зеленые (у белой разновидности пальмы). По вкусу асаи напоминает смесь малины и ежевики с ореховыми оттенками.

Ягоду в основном собирают в районе дельты реки Амазонки. Недаром бразильцы называют асаи “молоком Амазонки”. Мир узнал о пользе этих ягод в 2004 году, когда вышла книга врача-диетолога Мичиганского университета Николса Периконе — “Обещание Периконе”, в которой он назвал ягоды асаи суперфудом № 1. С тех пор их популярность продолжает расти. Так, мировой рынок ягод асаи в 2017 году оценивался в 712 млн долларов; по прогнозам экспертов, к 2025 году он вырастет на 12,71%.

Чем полезна ягода

По своим антиоксидантным свойствам асаи на сегодняшний день занимает первое место. Чтобы измерить этот показатель, ученые из Национального института старения в 1992 году разработали систему измерения ORAC — это способность антиоксидантов поглощать свободные радикалы.

Ягода богата не только антиоксидантами, но полезными жирными кислотами (омега-3, 6 и 9), витаминами (С, В1 и Е), железом, клетчаткой, фитонутриентами и аминокислотами. Асаи содержит в 30 раз больше антиоксидантов и в 10—20 раз больше антоцианов, чем красное вино. Ягоды асаи насыщены антоцианами, которые способствуют нормальной работе сердца. Антоцианы содержатся в красном вине, цветах и фруктах и окрашены в красный, голубой или фиолетовый цвета.

Ягода считается высококалорийной (в 100 граммах — 182 ккал), при этом в ней такое же количество белков, как и в коровьем молоке. Она отличается низким уровнем содержания холестерина, укрепляет иммунную систему, способствует регенерации мышц и повышению выносливости организма (что особенно важно для спортсменов), оказывает общее тонизирующее действие и рекомендуется больным анемией.

Во время научных исследований в амазонских тропических лесах ученые обратили внимание, что местные жители, проводящие большое количество времени под палящим солнцем, не болеют раком кожи и выглядят невероятно молодо. Проанализировав рацион питания аборигенов, эксперты решили, что все дело в полезных свойствах ягод асаи.

Химический состав

Содержит стеролы, из которых до 78% — бета-ситостеролы. Жирнокислотный состав в процентах: пальмитиновая — 22%, стеариновая — 2%, арахиновая — 2,5%, пальмитолеиновая — 2%, олеиновая — 60% и линолевая — 12%.

В 100 граммах асаи содержатся витамины: А — 1000 IU (IU в фармакологии — единица измерения дозы вещества, основанная на его биологической активности), В1 — 360 мг, В2 — 10 мг, В3 (ниацин) — 0,4 мг, Е — 45 мг (одна порция ягод асаи содержит 20% дневной нормы витамина Е).

Как применять

Плоды едят свежими, также делают из них смузи, вина, ликеры, коктейли, мороженое, различные десерты, добавляют в боулы. В России в основном можно найти сушеные ягоды асаи или биодобавки в виде порошка.



Ягоды асаи молотые, суперфуд Freeze Dried, UFEELGOOD (1 099 руб. со скидкой)



Экстракт ягод асаи, “Оргтиум” (481 руб. со скидкой)



Асаи порошок, Ecoteka (1 550 руб. со скидкой)

Асаи добавляют не только в рацион, но и в косметические средства. Было доказано, что ягоды помогают уменьшить воспаления на коже, а благодаря ценным полифенолам, фитостеролам и жирным кислотам они работают как сильные антиоксиданты. В экстракте плодов асаи содержатся катехин, галловая, протокатеховая и эллаговая кислоты, а также антоцианины и флавоноиды, которые тормозят появление признаков старения и улучшают эластичность кожи.



Пилинг-скатка с экстрактом ягод асаи, Ekel (492 руб. со скидкой)



Крем для рук Squeeze Therapy Acai Berry, Frudia (264 руб. со скидкой)



Интенсивно увлажняющий крем для тела Rosa Damascena, Acai & Pomegranate, Grown Alchemist (5 790 руб.)



Антивозрастная смарт-маска для лица, Foreo (2 499руб.)



Шелковый гель для душа на основе экстрактов манго и ягод асаи, Ollin (250 руб. со скидкой)



Соль для ванны Black Tea & Acai Berry, Love Tea Art (375 руб. со скидкой)

Звездные поклонники

Голливудские звезды — большие поклонники асаи-боулов. Камила Мендес из популярного телесериала “Ривердейл” совместно Women’s Health записала видео, на котором дегустирует асаи-боулы. Любимым блюдом с этими ягодами делились и Меган Маркл, и Ким Кардашьян.

Своим рецептом как-то делилась в соцсети Гвинет Пэлтроу, создательница бренда Goop.

Для одной порции понадобится

Для смеси поджаренных семян:

1 столовая ложка тыквенных семечек;

1 столовая ложка гречневой крупы;

1 столовая ложка семян льна;

1 чайная ложка семян конопли;

½ чайной ложки кокосового масла;

щепотка соли;

½ чайной ложки меда.

Для самого боула:

1 упаковка замороженных ягод асаи;

1 банан, разрезать пополам;

2 столовые ложки кокосовой воды;

1 столовая ложка кокосового молока (по желанию);

1 столовая ложка кокосовой стружки;

2 столовые ложки черники;

1 столовая ложка пчелиной пыльцы;

мед манука (по желанию).

1. Чтобы приготовить смесь из поджаренных семян, нагрейте небольшую сковороду на среднем огне. Добавьте все ингредиенты, кроме меда, и готовьте, периодически помешивая, в течение двух минут, пока они хорошо не поджарятся. Добавьте мед, выключите огонь и перемешайте. Переложите смесь на тарелку, чтобы она остыла и стала хрустящей. Когда остынет, разломайте ее пальцами на маленькие кусочки.

2. В блендере смешайте ягоды асаи с половиной банана, кокосовой водой и кокосовым молоком (если используете его). Делайте это на высокой скорости в течение двух минут до получения однородной массы.

3. Тонко нарежьте вторую половину банана. Переложите смесь асаи в миску и сверху положите нарезанный банан, две столовые ложки смеси поджаренных семян, кокосовую стружку, чернику и пчелиную пыльцу; добавьте немного меда, и блюдо готово.