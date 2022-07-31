«Модно, дерзко»: Захарова предложила Джонсону стать женщиной ради поста генсека НАТО

Ничто не мешает уходящему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону обнаружить в себе женщину ради получения должности генсека НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на информацию из Брюсселя о том, что следующим генеральным секретарем военного блока по негласным правилам должна стать женщина.
«Даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — написала Захарова в Telegram.
Ранее на эту тему высказался член британского комитета по обороне Марк Франсуа. По его словам, Джонсон мог бы рассчитывать на поддержку украинских властей в случае выдвижения на пост генсека НАТО.