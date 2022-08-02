Модернизированный телескоп «Уильям Гершель» на Канарах займется детальным изучением происхождения Млечного Пути

Расположенный в обсерватории на Канарских островах телескоп «Уильям Гершель» после установки на него уникального устройства «Уив» сможет более детально исследовать происхождение Млечного Пути.





Работа над состоящим из 80 000 деталей устройством «Уив» (Weave, от англ. узор, плетение), шла более 10 лет. Оно состоит из диска со множеством волоконно-оптических трубок. При наведении телескопа на определенный участок неба астрономы определяют положение около 1000 звезд, после чего роботизированные «пальцы» «Уив» протягивают к соответствующему каждому из небесных тел месту на диске трубку. Через нее свет поступает в другое устройство, где происходит спектральный анализ изучаемого космического объекта.

Изучение информации со всех нитей занимает около часа, в течение которого на другой стороне диска готовится набор из следующих 1000 объектов, к которым протягиваются волоконно-оптические трубки. Таким образом, менее чем за год астрономы смогут изучить около 5 млн звезд, в том числе определить их возраст и химический состав. «“Уив” поможет также исследовать процесс формирования больших галактик и понять, сколько из них образовали нашу галактику», – пояснил создатель устройства Гэвин Далтон.

Телескоп «Уильям Гершель» был построен в 1987 г. и является вторым по величине в Европе. Благодаря ему была обнаружена огромная черная дыра в центре Млечного Пути и проведены первые наблюдения гамма-всплеска. Телескоп назван в честь британского астронома Уильяма Гершеля (1738 – 1822 гг), открывшего планету Уран и спутники Сатурна.