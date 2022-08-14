Новости04

Модернизированный катер «Раптор» покажут на форуме «Армия-2022»

Модернизированный катер «Раптор» покажут на форуме «Армия-2022»
prt scr youtube.com/Den Trautandra

Модернизированный по итогам использования в специальной военной операции на Украине катер проекта 03160 «Раптор» покажут во время форума «Армия-2022» в составе экспедиции главного командования Военно-морского флота. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-центре судостроительного предприятия «Пелла».

По итогам боевого использования «Рапторов» в специальной военной операции было решено улучшить катера. Специалисты увеличили боевые показатели, поставили более эффективную систему защиты, а также провели работу по импортозамещению двигателя.

Эти катера предназначены для патрулирования, переброски и высадки в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. «Рапторы» также могут входить в состав десантных средств больших и универсальных кораблей.

армия-2022 пелла раптор
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.