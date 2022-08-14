Модернизированный катер «Раптор» покажут на форуме «Армия-2022»

Модернизированный по итогам использования в специальной военной операции на Украине катер проекта 03160 «Раптор» покажут во время форума «Армия-2022» в составе экспедиции главного командования Военно-морского флота. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-центре судостроительного предприятия «Пелла».
По итогам боевого использования «Рапторов» в специальной военной операции было решено улучшить катера. Специалисты увеличили боевые показатели, поставили более эффективную систему защиты, а также провели работу по импортозамещению двигателя.
Эти катера предназначены для патрулирования, переброски и высадки в прибрежной зоне морей, проливах и в устьях рек на удалении до 100 морских миль от пункта базирования. «Рапторы» также могут входить в состав десантных средств больших и универсальных кораблей.