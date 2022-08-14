Модернизированные «Град», БТР с с необитаемым боемодулем и ПВО «Облако» покажут на форуме «Армия-2022»

Белорусские конструкторы представят возможности модернизации РСЗО «Град», бронетранспортер с с необитаемым боевым модулем, комплексную систему ПВО и более 200 других разработок на военно-техническом форуме «Армия-2022».

Так, ОАО “МЗКТ” представит новую разработку – бронетранспортер V-2 МЗКТ-690003 (8х8) с необитаемым боевым модулем Адунок-БМ-30, разработанным специалистами ОАО “Конструкторское бюро “Дисплей”. В изделии по итогам заводских испытаний внедрен ряд решений, связанных с улучшением эргономических и эксплуатационных показателей. ОАО “2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения” представит возможности по дальнейшей модернизации РСЗО “Град” – макет боевой машины “Град” на базе отечественного шасси МАЗ (проект “БелГрад-2”).

Госкомвоенпром





Также будет представлена комплексная система противовоздушной обороны «Облако», включающая комплекс разведки и поражения воздушных целей, мобильные комплексы радиоперехвата и радиопеленгования ВЧ диапазона семейства «Волар» (ОАО «Волатавто»), а также оптико-электронная система обнаружения и прицеливания и гиростабилизированная оптико-электронная система (разработка ОАО «Пеленг»).

Всего будет представлено около 230 наименований продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия-2022» пройдет с 15 по 21 августа 2022 года в городе Кубинка в Подмосковье.