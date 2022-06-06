Модельер Керимова предложила Пугачевой сотрудничество в России

Дизайнер и модельер Аника Керимова заявил, что хочет посотрудничать с певицей Аллой Пугачевой в России.
Накануне у Керимовой состоялся модный показ на Рублевке. Новую коллекцию она создала вместе с дочерью Любови Успенской.
Модельер в беседе с изданием ProZvezd призналась, что хочет поработать с Аллой Пугачевой после ее возвращения из Израиля. По ее словам, она не только ее любимая певица, но и является признанной иконой стиля.
Керимова отметила, что Пугачева всегда тонко создавала тренды в моде. Примадонна очень тонко чувствует модные тенденции и имеет потрясающий вкус.
«Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать», — указала она.
Выпуск линии одежды обеспечит Пугачевой стабильный заработок. Дизайнер не стала уточнять, о каком гонораре может идти речь.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как за Пугачевой закрепилось прозвище «Примадонна». Об этом информирует телеканал «360».