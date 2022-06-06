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Модельер Керимова предложила Пугачевой сотрудничество в России

Модельер Керимова предложила Пугачевой сотрудничество в России
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Дизайнер и модельер Аника Керимова заявил, что хочет посотрудничать с певицей Аллой Пугачевой в России.

Накануне у Керимовой состоялся модный показ на Рублевке. Новую коллекцию она создала вместе с дочерью Любови Успенской.

Модельер в беседе с изданием ProZvezd призналась, что хочет поработать с Аллой Пугачевой после ее возвращения из Израиля. По ее словам, она не только ее любимая певица, но и является признанной иконой стиля.

Керимова отметила, что Пугачева всегда тонко создавала тренды в моде. Примадонна очень тонко чувствует модные тенденции и имеет потрясающий вкус.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удастся вместе поработать», — указала она.

Выпуск линии одежды обеспечит Пугачевой стабильный заработок. Дизайнер не стала уточнять, о каком гонораре может идти речь.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как за Пугачевой закрепилось прозвище «Примадонна». Об этом информирует телеканал «360».

Керимова модельер Пугачева
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RusNewsToday24
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