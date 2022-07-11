Модель Мика Арганараз разыграла подписчиков фейковой свадьбой — в образе невесты она отметила день рождения

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Сэмюэль Эллис и Мика Арганараз
Модель Мика Арганараз отметила день рождения в формате фейковой свадьбы с сооснователем кастингового агентства Сэмюэлем Эллисом. Вечеринка с рейвом под открытым небом в Биаррице стала одной из самых обсуждаемых на этих выходных. Из-за декора с сердцами, белого платья невесты Jacquemus и недвусмысленных подписей о праздновании свадьбы многие решили, что модель действительно вышла замуж — некоторые телеграм-каналы всерьез написали о торжестве.
Сэмюэль Эллис и Мика Арганараз
Однако уже сегодня им пришлось давать опровержение. Так, сама Мика призналась, что в таком необычном формате она и Сэмюэль отпраздновали свои дни рождения, а сообщения о свадьбе от самих “жениха и невесты” и их гостей были лишь шуткой.
Локальная шутка — пишут мне читатели канала, более сведущие в том, что ориентация Сэмюэля идет вразрез с женитьбой на модели. Что остается неизменным: а) эта вечеринка претендует на статус самой крутой летом 2022-го; б) всем бы такую дружбу и такую любовь, которую можно “свадьбой” с рейвом в лесу “узаконить”,
— написали в телеграм-канале “Сделай лицо попроще”.
Фото из инстаграма* Мики Арганараз: “Спасибо вам, у меня был лучший день рождения / фейковая свадьба. Всех люблю”.
Среди гостей вечеринки были модель Белла Хадид и дизайнеры Раф Симонс и Симон Порт Жакмюс, в показах которого Мика регулярно принимает участие. Подружками “невесты” были модели Рианна ван Ромпей и Кики Виллемс.
Белла Хадид
Станут ли такие фейковые свадьбы новым популярным светским форматом развлечений, покажет время. Напомним, что ранее в обществе богатых и знаменитых иногда шумными вечеринками было принято отмечать разводы.
Кики Виллемс, Мика Арганараз и Рианна ван РомпейСимон Порт Жакмюс и гости праздника
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)