Модель Мартина Кондор пыталась заснять Волочкову во время массажа

«Мне на массаже лежать в пальто? Я не понимаю, как вы вообще оказались в кабинете, где я, прости Господи, делала массаж. Лежала я там в трусиках, в халате или в чем, какая вам разница? Сумасшедшая, которая ворвалась и стала снимать меня на телефон», — высказалась свое недовольство танцовщица в эфире шоу «На самом деле».