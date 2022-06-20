Модель Мартина Кондор пыталась заснять Волочкову во время массажа

Модель Мартина Кондор ворвалась на массаж балерины Анастасии Волочковой и засняла ее голой на массажном столике, чтобы попытаться добыть компромат на массажиста Илью Бурлаковского.
Во время расслабляющего сеанса у Буроакрвского Кондор уснула и предположила, что звездный массажист мог воспользоваться моментом для насильственных действий. Чтобы доказать свою правоту модель тайно хотела заснять на видео действия мужчины.
Придя на один из сеансов, она увидела там Волочкову, включила камеру, но была раскрыта. В этот момент балерина находилась на столике обнаженная и очень возмутилась присутствием постороннего лица.
«Мне на массаже лежать в пальто? Я не понимаю, как вы вообще оказались в кабинете, где я, прости Господи, делала массаж. Лежала я там в трусиках, в халате или в чем, какая вам разница? Сумасшедшая, которая ворвалась и стала снимать меня на телефон», — высказалась свое недовольство танцовщица в эфире шоу «На самом деле».
Ранее Волочковаа вспомнила, как в 1999 году была вынуждена покинуть Россию, чтобы принять контракт за рубежом, поскольку ее выгнали из Большого театра.
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