Мобильные операторы предупредили о закрытии салонов в случае отказа снизить аренду

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Российские мобильные
операторы заявили о планах закрывать салоны, расположенные в торговых
центрах, если их администрации не согласятся снизить ставки аренды более чем на
50%, пишет «Коммерсантъ».
Такие требования являются самыми высокими на фоне обращений ретейлеров из других сфер. Обосновывая необходимость уменьшения платы сокращением клиентопотока и товарооборота,
салоны мобильной связи предлагают уменьшить ставки на 45–63%.
МТС внес
инициативу не индексировать аренду в 2022 году, а установить на уровне 69,3
тысячи рублей в месяц, при этом действующий сейчас показатель не уточняется.
Эксперты считают,
что торговые центры не согласятся на такие условия, поскольку их площади
востребованы и на них быстро найдутся новые претенденты. В этой ситуации к
концу года в стране закроется порядка 15% из 18 тысяч точек мобильной связи.