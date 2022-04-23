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    Мобильные операторы предупредили о закрытии салонов в случае отказа снизить аренду

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Мобильные операторы предупредили о закрытии салонов в случае отказа снизить аренду

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    pixabay.com/PD

    Российские мобильные
    операторы заявили о планах закрывать салоны, расположенные в торговых
    центрах, если их администрации не согласятся снизить ставки аренды более чем на
    50%, пишет «Коммерсантъ».

    Такие требования являются самыми высокими на фоне обращений ретейлеров из других сфер. Обосновывая необходимость уменьшения платы сокращением клиентопотока и товарооборота,
    салоны мобильной связи предлагают уменьшить ставки на 45–63%.

    МТС внес
    инициативу не индексировать аренду в 2022 году, а установить на уровне 69,3
    тысячи рублей в месяц, при этом действующий сейчас показатель не уточняется.

    Эксперты считают,
    что торговые центры не согласятся на такие условия, поскольку их площади
    востребованы и на них быстро найдутся новые претенденты. В этой ситуации к
    концу года в стране закроется порядка 15% из 18 тысяч точек мобильной связи.

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