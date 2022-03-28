Мобильные операторы могут ограничить безлимитные тарифы в России

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Российские мобильные операторы могут исключить
неограниченное потребление трафика, ограничив безлимитные тарифы.
Соответствующие рекомендации направило Минцифры РФ.
Ведомство также посоветовало сократить объемы трафика в
рамках тарифных планов. Об этом передает РИА Новости.
«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы
потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных
планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов», —
уточняется в обращении.
Письма направлены нескольким операторам. Среди них
«Ростелеком», «Мегафон», «Вымпелком» («Билайн»), «Мобильные ТелеСистемы», «Т2
Мобайл».
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