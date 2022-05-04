МО: Запад можно назвать пособниками террористов из-за игнорирования преступлений ВСУ

«Все это приравнивает власти “цивилизованных стран” к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления против собственных граждан и оправдывает жестокость украинских националистов по отношению к мирным жителям, не поддерживающим их нацистскую идеологию», — сообщил Мизинцев.