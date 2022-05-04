МО: Запад можно назвать пособниками террористов из-за игнорирования преступлений ВСУ

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Западные государства, закрывающие глаза на многочисленные военные преступления Правительства Украины, являются пособниками терроризма. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он подчеркнул, что Запад использует подобную тактику, чтобы без каких-либо доказательств переложить на Россию вину за действия украинских властей. Речь идет как о преступлениях Киева против жителей Донецкой и Луганской народных республик, так и в отношении собственных граждан.
«Все это приравнивает власти “цивилизованных стран” к пособникам террористов, а также дает уверенность киевскому режиму в безнаказанности за совершенные ими любые, даже самые циничные преступления против собственных граждан и оправдывает жестокость украинских националистов по отношению к мирным жителям, не поддерживающим их нацистскую идеологию», — сообщил Мизинцев.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что развернувшийся на территории Украины кризис стал переломным моментом истории. По его мнению, подобные события происходит раз в шесть-восемь поколений.