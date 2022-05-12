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    МО России: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО России: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост

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    Федеральное агентство новостей

    Украинские боевики разработали очередной план по провокации России. Они заминировали Кайдакский мост на выезде из города Днепр, чтобы взорвать его при подходе сил России и ДНР, сообщил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

    Провокация необходима для того, чтобы публично обвинить РФ и ЛДНР в «неизбирательных ударах по инфраструктуре». Мизинцев добавил, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре. 

    «Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры», — заявил Мизинцев.

    При этом мирные жители за проезд по Кайдакскому мосту в сторону ДНР или Харьковской области должны заплатить по 200 долларов представителям украинской территориальной обороны. Для большинства простых людей эти деньги являются неподъемными. 

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