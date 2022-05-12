МО России: украинские боевики планируют взорвать Кайдакский мост

Украинские боевики разработали очередной план по провокации России. Они заминировали Кайдакский мост на выезде из города Днепр, чтобы взорвать его при подходе сил России и ДНР, сообщил руководитель российского межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию – начальник национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.