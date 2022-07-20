МО России осудило Киев за атаку на Запорожскую АЭС

Украинские дроны-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС и по счастливой случайности не повредили оборудование. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
ВСУ совершили атаку на АЭС при помощи двух дронов-камикадзе. Один из них был сбит на подлете. Попадание второго, к счастью, не привело к техногенной катастрофе.
«Не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности», — указал Мизинцев.
Россия призвала ООН, МАГАТЭ и другие организации повлиять на действия киевского режима. Это необходимо, чтобы избежать дальнейших провокаций на атомных объектах Украины.