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МО России осудило Киев за атаку на Запорожскую АЭС

МО России осудило Киев за атаку на Запорожскую АЭС
wikipedia.org/Ralf1969./CC BY-SA 3.0

Украинские дроны-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС и по счастливой случайности не повредили оборудование. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ совершили атаку на АЭС при помощи двух дронов-камикадзе. Один из них был сбит на подлете. Попадание второго, к счастью, не привело к техногенной катастрофе.

«Не прекращаются провокации киевского режима в отношении объектов атомной энергетики Украины, угрожающие их безопасности», — указал Мизинцев.

Россия призвала ООН, МАГАТЭ и другие организации повлиять на действия киевского режима. Это необходимо, чтобы избежать дальнейших провокаций на атомных объектах Украины.

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