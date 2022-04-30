МО России обнародовало кадры работы «Бук-М3» в ходе спецоперации на Украине

«Это локатор подсвета наведения, к нему сопряжены две пусковые установки, которые позволяют обстреливать и уничтожать все типы целей, которые есть у вражеской стороны. Различные типы целей – и высокоскоростные, и малые беспилотные летательные аппараты, также работаем и по самолетам, то есть все, что летит в воздухе, мы работаем», – поделился командир зенитной ракетной батареи, представившийся Антоном.