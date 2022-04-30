МО России обнародовало кадры работы «Бук-М3» в ходе спецоперации на Украине

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Министерство обороны РФ показало кадры работы комплекса «Бук-М3», обеспечивающего прикрытие с воздуха позиций и объектов российских сил во время военной операции по защите Донбасса. Видеоролик опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук» недавно засек и ликвидировал украинский беспилотник, который проводил разведку. Стоит отметить, что возможности радиолокационной станции, входящей в состав комплекса, помогают вычислять малозаметные объекты, а также уничтожать их на безопасном расстоянии.
«Это локатор подсвета наведения, к нему сопряжены две пусковые установки, которые позволяют обстреливать и уничтожать все типы целей, которые есть у вражеской стороны. Различные типы целей – и высокоскоростные, и малые беспилотные летательные аппараты, также работаем и по самолетам, то есть все, что летит в воздухе, мы работаем», – поделился командир зенитной ракетной батареи, представившийся Антоном.
Тем временем российские солдаты доставили новую партию гумпомощи в Херсон. Помощь в раздаче осуществляли волонтерские объединения.