МО России доложило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

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Гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения с территории завода «Азовсталь» завершена при непосредственном содействии ООН и МККК. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В ходе последней эвакуации с комбината удалось спасти 51 человека, среди них 11 детей, передает телеканал «360». Гуманитарная операция продолжается с 5 мая.
«При активном участии представителей Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста, сегодня завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан из металлургического комбината “Азовсталь”», — сказал Мизинцев.
Сейчас эвакуированные граждане отправляются в зону временного размещения. Всем им оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.