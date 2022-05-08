МО России доложило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Гуманитарная операция по эвакуации гражданского населения с территории завода «Азовсталь» завершена при непосредственном содействии ООН и МККК. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.