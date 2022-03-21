МО России: бойцы теробороны принуждают украинцев вступать в их ряды под страхом расстрела

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Бойцы территориальной обороны заставляют мирных украинцев
присоединяться к их рядам. За отказ жителей расстреливают на месте, сообщил начальник
Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил
Мизинцев.
Кроме того, украинские радикалы заставляют тяжелых пациентов
покидать больницы. В них боевики обустраивают опорные пункты и огневые точки.
Там же они хранят военное имущество и боеприпасы.
«В Николаевской области практически во всех крупных
населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений
и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ
расстреливают на месте», — рассказал Мизинцев.
Ранее Минобороны РФ опубликовало
видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались
мирными жителями как живым щитом. По ее словам, во время отступления они также подорвали
городской драматический театр.