Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты сами признали, что Пентагон связан с биолабораториями на Украине и в бывшем СССР.
«Обращаю ваше внимание, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ)», — рассказал Кириллов.
Он отметил, что документ на деле представляет из себя «мечту прокурора»: обнародован внушительный пласт данных, доказывающих осуществление Пентагоном военно-биологической деятельности на Украине и в других странах постсоветского пространства.