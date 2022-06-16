МО РФ: в США признали связь Пентагона с сетью биолабораторий на Украине

«Обращаю ваше внимание, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ)», — рассказал Кириллов.