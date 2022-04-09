МО РФ: украинские националисты готовят провокацию с гибелью гражданских в Ирпене под Киевом

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Киев планирует провокацию с жертвами среди мирного населения
Ирпени с целью дискредитации действий ВС РФ на Украине. Об этом заявили в
Минобороны РФ со ссылкой на подтвержденные данные.
Согласно информации военного ведомства, украинские
силовики намерены в очередной раз переложить ответственность за гибель мирных
жителей населенного пункта в Киевской области на Россию.
В Минобороны РФ подчеркивают, что российские войска более
недели назад покинули Ирпень, где киевским режимом планируется еще одна
провокация.
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