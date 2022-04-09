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    МО РФ: украинские националисты готовят провокацию с гибелью гражданских в Ирпене под Киевом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    riafan.ru

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    riafan.ru

    Киев планирует провокацию с жертвами среди мирного населения
    Ирпени с целью дискредитации действий ВС РФ на Украине. Об этом заявили в
    Минобороны РФ со ссылкой на подтвержденные данные.

    Согласно информации военного ведомства, украинские
    силовики намерены в очередной раз переложить ответственность за гибель мирных
    жителей населенного пункта в Киевской области на Россию.

    В Минобороны РФ подчеркивают, что российские войска более
    недели назад покинули Ирпень, где киевским режимом планируется еще одна
    провокация. 

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