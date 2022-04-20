МО РФ сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

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Российские военные продолжают совершать подвиги в ходе спецоперации
на Украине. О трех новых случаях проявления героизма сообщило Министерство
обороны РФ.
Рядовой Василий Шпильчин нашел и уничтожил огнем из ручного
противотанкового гранатомета РПГ-26 группу украинских националистов и расчет
противотанкового ракетного комплекса. Подполковник медицинской службы Хазби
Макоев был контужен в ходе ожесточенных боев, но, придя в себя, организовал
эвакуацию раненых и спас им жизни.
Старший лейтенант Андрей Скачков командовал экипажем танка,
который уничтожил до 10 националистов, опорный пункт, укрепления и грузовой
автомобиль с боеприпасами противника. Кроме того, Скачков прикрыл подбитый российский
танк своей боевой машиной и уничтожил огневые точки противника.
Ранее проявившим героизм российским десантникам вручили
ордена Мужества, сообщил RT. За проявленную храбрость их поблагодарил командующий войсками
генерал-полковник Андрей Сердюков.