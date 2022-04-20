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    МО РФ сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ сообщило о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации на Украине

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    Mil.ru / CC BY 4.0 / wikipedia.org

    Российские военные продолжают совершать подвиги в ходе спецоперации
    на Украине. О трех новых случаях проявления героизма сообщило Министерство
    обороны РФ.

    Рядовой Василий Шпильчин нашел и уничтожил огнем из ручного
    противотанкового гранатомета РПГ-26 группу украинских националистов и расчет
    противотанкового ракетного комплекса. Подполковник медицинской службы Хазби
    Макоев был контужен в ходе ожесточенных боев, но, придя в себя, организовал
    эвакуацию раненых и спас им жизни.

    Старший лейтенант Андрей Скачков командовал экипажем танка,
    который уничтожил до 10 националистов, опорный пункт, укрепления и грузовой
    автомобиль с боеприпасами противника. Кроме того, Скачков прикрыл подбитый российский
    танк своей боевой машиной и уничтожил огневые точки противника.

    Ранее проявившим героизм российским десантникам вручили
    ордена Мужества, сообщил RT. За проявленную храбрость их поблагодарил командующий войсками
    генерал-полковник Андрей Сердюков.

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