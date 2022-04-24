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    МО РФ сообщило о ликвидации военного завода и других результатах на 60-й день спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МО РФ сообщило о ликвидации военного завода и других результатах на 60-й день спецоперации на Украине

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    Федеральное агентство новостей

    Российские военные уничтожили цеха
    предприятия по производству взрывчатых веществ в районе города Павлоград
    Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

    По данным ведомства,
    производственные мощности военного завода вывели из строя ударом высокоточных
    ракет. Также были уничтожены пункт управления, четыре опорных пункта, а также
    четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у населенных пунктов
    Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 26
    военных объектов ВСУ. Артиллеристы и ракетные войска ВС РФ уничтожили четыре склада
    с вооружением у Гусаровки и Великой Камышевахи, 26 пунктов управления и 367
    опорных пунктов противника.

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