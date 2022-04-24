МО РФ сообщило о ликвидации военного завода и других результатах на 60-й день спецоперации на Украине

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Российские военные уничтожили цеха
предприятия по производству взрывчатых веществ в районе города Павлоград
Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства,
производственные мощности военного завода вывели из строя ударом высокоточных
ракет. Также были уничтожены пункт управления, четыре опорных пункта, а также
четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у населенных пунктов
Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены еще 26
военных объектов ВСУ. Артиллеристы и ракетные войска ВС РФ уничтожили четыре склада
с вооружением у Гусаровки и Великой Камышевахи, 26 пунктов управления и 367
опорных пунктов противника.
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