МО РФ сообщило о ликвидации военного завода и других результатах на 60-й день спецоперации на Украине

По данным ведомства,

производственные мощности военного завода вывели из строя ударом высокоточных

ракет. Также были уничтожены пункт управления, четыре опорных пункта, а также

четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ у населенных пунктов

Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка.